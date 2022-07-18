Выставить требование можно, даже если срок проверки нарушен

Организация не согласилась с требованием налоговиков, так как посчитала, что нарушены сроки проведения проверки. Решение должно было быть не позднее мая 2019 года, а вручили его только в сентябре 2020 года. И только в январе 2021 года выставили требование. Если бы сроки проверки были соблюдены, то требование должно было быть еще в июле 2019 года.

Суд сказал, что сам срок выставления требования не нарушен. Его считают с даты вступления решения в силу.

Для принудительного внесудебного взыскания у налоговой есть 2 года с даты выставления требования. И если требование нужно было направить в июле 2019 года, то срок его исполнения настанет в июне 2021 года.

Так как требование выставлено в январе 2021 года, то налоговая не пропустила срок на принудительное.

Нарушение срока проверки не отменяет требование об уплате. Нужно учитывать срок принудительного взыскания.

Такой вывод сделан АС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 01.07.2022 по делу N А27-22603/2021

Ранее на «Клерке» писали о том, что бизнес должен сосредоточиться на работе, а не тратить время на проверяющих и что проверок должно быть меньше, так как нарушений тоже стало меньше.