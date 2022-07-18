Проверки

Выставить требование можно, даже если срок проверки нарушен

При выставлении требования об уплате налога учитывается двухлетний срок внесудебного взыскания. Если этот срок не пропущен, то нарушение срока проверки не отменяет требование. Так сказал суд.

Версия для печати

Организация не согласилась с требованием налоговиков, так как посчитала, что нарушены сроки проведения проверки. Решение должно было быть не позднее мая 2019 года, а вручили его только в сентябре 2020 года. И только в январе 2021 года выставили требование. Если бы сроки проверки были соблюдены, то требование должно было быть еще в июле 2019 года.

Суд сказал, что сам срок выставления требования не нарушен. Его считают с даты вступления решения в силу.

Для принудительного внесудебного взыскания у налоговой есть 2 года с даты выставления требования. И если требование  нужно было направить в июле 2019 года, то срок его исполнения настанет в июне 2021 года.

Так как требование выставлено в январе 2021 года, то налоговая не пропустила срок на принудительное.

Нарушение срока проверки не отменяет требование об уплате. Нужно учитывать срок принудительного взыскания.

Такой вывод сделан  АС Западно-Сибирского округа в Постановлении от 01.07.2022 по делу N А27-22603/2021

Ранее на «Клерке» писали о том, что бизнес должен сосредоточиться на работе, а не тратить время на проверяющих  и что проверок должно быть меньше, так как нарушений тоже стало меньше.

 

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Авито — один из недооцененных каналов для бизнеса, но при этом эффективный. Что нужно для старта, чем выгодно торговать в 2022, как площадка помогает профессиональным продавцам — на вебинаре расскажет эксперт из Авито. 20 июля в 11.00 мск.

Авито для бизнеса: как выйти на площадку и упростить торговлю. Вебинар

Мероприятия

Разместить
Карьера бухгалтера

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Хотят и экономистов, и делопроизводителей, и аналитиков, и за все это платить тыщ 40. Но не спешите пролистывать: есть и нормальные предложения.

И швец, и жнец, и на дуде игрец. Бизнес ищет бухгалтеров-супергероев, но платить хочет как обычно. Обзор вакансий на Бухджобе

Первый пост на «Клерке»

Ну, получается, привет.. Я буду рассказывать вам про сложные вопросы в микробизнесе, будем решать проблемы, возникающие в 1С, учиться общаться с клиентами, бороться с демпингом и поднимать престиж профессии не на словах, а на деле.

Первый пост на «Клерке»
Вебинары для бухгалтеров

5 лучших вебинаров от «Клерка» для решения проблем бухгалтеров

Лето — лучшая пора, чтобы учиться новому. Мы собрали подборку полезных вебинаров — преподавателей проверила редакция «Клерка». Чтобы учиться было еще выгоднее, мы снизили цены более чем на 70 процентов.

5 лучших вебинаров от «Клерка» для решения проблем бухгалтеров
Читать еще