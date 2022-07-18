Валютные операции

Еще три банка перестали открывать валютные счета

Открыть счет в евро и долларах банках «Русский Стандарт», «Экспобанк» и «ЮниКредит Банк» не смогут ни новые, ни нынешние клиенты.

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Теперь счета в этих банках можно открыть только в рублях, сообщает Frank Media со ссылкой на службы поддержки банков.

«Экспобанк» еще принимает китайские юане, дирхамы ОАЭ, казахстанске тенге и турецкие лиры.

«ЮниКредит» с 29 июля увеличит комиссию за внешние SWIFT-переводы до 3%. Минимум $60, максимум $300. За переводы внутри банка комиссия будет ниже — 2%, максимум $250.

Владельцы карт Prime MasterCard Black Edition и Prime Visa Signature также должны будут платить за SWIFT-переводы.

Тинькофф Банк уже давно не принимается вклады в валюте, а Райффайзен Банк начал брать комиссию за хранение валюты.

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