Еще три банка перестали открывать валютные счета

Теперь счета в этих банках можно открыть только в рублях, сообщает Frank Media со ссылкой на службы поддержки банков.

«Экспобанк» еще принимает китайские юане, дирхамы ОАЭ, казахстанске тенге и турецкие лиры.

«ЮниКредит» с 29 июля увеличит комиссию за внешние SWIFT-переводы до 3%. Минимум $60, максимум $300. За переводы внутри банка комиссия будет ниже — 2%, максимум $250.

Владельцы карт Prime MasterCard Black Edition и Prime Visa Signature также должны будут платить за SWIFT-переводы.

Тинькофф Банк уже давно не принимается вклады в валюте, а Райффайзен Банк начал брать комиссию за хранение валюты.