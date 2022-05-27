Тинькофф Банк больше не будет принимать вклады в валюте

Как сообщает «Интерфакс», существующие валютные вклады можно пополнять до конца действия, но пролонгировать их нельзя. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на счет клиента.

До текущего дня в Тинькофф Банке были доступны вклады в долларах, евро и фунтах стерлингов сроком до двух лет. Доходность по вкладам в долларах и фунтах составляла 0,1% годовых, в евро — 0,01% независимо от срока. Доходность рублевых вкладов при этом достигает от 7,5% до 11% в зависимости от срока.

Решение приостановить прием валютных вкладов Тинькофф Банк объяснил «Интерфаксу» отсутствием надежных валютных активов. Представитель финансового института отметил, что отказ от вкладов в валюте является в настоящее время тенденцией рынка в связи с текущей экономической ситуацией.

При этом он уточнил, что клиенты могут использовать накопительный или карточный счет для операций с долларами США, евро и фунтом.

Напомним, что в конце апреля у Тинькофф Банка сменились акционеры. Холдинг «Интерроc» Владимира Потанина купил 35% кипрской TCS Group Holding — головной структуры Тинькофф Банка — у основателя компании Олега Тинькова и его семьи. В интервью The New York Times Тиньков заявил, что под давлением российских властей продал долю за 3% от ее справедливой стоимости. Это произошло после того, как он публично осудил военную операцию РФ в Украине.

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