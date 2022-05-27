Валютные операции

Тинькофф Банк больше не будет принимать вклады в валюте

Тинькофф Банк с 28 мая временно перестает открывать вклады в валюте.

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Как сообщает «Интерфакс», существующие валютные вклады можно пополнять до конца действия, но пролонгировать их нельзя. Когда срок действия валютного вклада истечет, деньги автоматически зачислятся на счет клиента. 

До текущего дня в Тинькофф Банке были доступны вклады в долларах, евро и фунтах стерлингов сроком до двух лет. Доходность по вкладам в долларах и фунтах составляла 0,1% годовых, в евро — 0,01% независимо от срока. Доходность рублевых вкладов при этом достигает от 7,5% до 11% в зависимости от срока.

Решение приостановить прием валютных вкладов Тинькофф Банк объяснил «Интерфаксу» отсутствием надежных валютных активов. Представитель финансового института отметил, что отказ от вкладов в валюте является в настоящее время тенденцией рынка в связи с текущей экономической ситуацией.

При этом он уточнил, что клиенты могут использовать накопительный или карточный счет для операций с долларами США, евро и фунтом.

Напомним, что в конце апреля у Тинькофф Банка сменились акционеры. Холдинг «Интерроc» Владимира Потанина купил 35% кипрской TCS Group Holding — головной структуры Тинькофф Банка — у основателя компании Олега Тинькова и его семьи. В интервью The New York Times Тиньков заявил, что под давлением российских властей продал долю за 3% от ее справедливой стоимости. Это произошло после того, как он публично осудил военную операцию РФ в Украине. 

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