Инвестдайджест. Индекс Мосбиржи просел, а бумаги Ozon выросли на заявлениях власти

📊 Индекс МосБиржи потерял по итогам торгов понедельника 0,62%. Котировки Ozon растут на 9,1% после заявления президента Владимира Путина о необходимости упростить привлечение капитала для высокотехнологичных компаний.

🇷🇺 Рубль на момент закрытия продолжил дорожать и приблизился к 56 за доллар. Минфин предлагает установить цену отсечения нефтегазовых доходов на уровне $60 за баррель и добучу нефти не более 9,5 млн баррелей в день. Этой новости достаточно для коррекции рубля к 58 за доллар, уверены аналитики.

🛢 Утром Brent торгуется около $106 за баррель. Сегодня сорт может подорожать до $107,5 за баррель благодаря дефициту предложения.

💼По мнению аналитиков, во вторник торги ОФЗ будут проходить в боковом тренде. Рынок находится в ожидании данных по недельной инфляции в России, которые будут опубликованы в среду.

По материалам СберИнвестиции