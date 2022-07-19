Финансовый анализ

Центробанк разведет высокотехнологичные компаний по классам

Таксономию или классификацию для высокотехнологичных компаний введут, чтобы сделать информации по ним открытой для инвесторов, а господдержку адресной.

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Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Таксономию для высокотехнологичных компаний предлагают провести по аналогии с экологическим, социальным и корпоративным управлением (ESG).

Для каждого класса будут определены отличительные черты. Уже по ним компании распределят по видам.

Это обеспечит полную открытость информации, чтобы инвесторы понимали, во что они вкладывают средства. В свою очередь, государство сможет увидеть, каким компаниям необходима денежная помощь в первую очередь.

Вопрос рассмотрят вкупе с дорожной картой, Срок реализации - четвертый квартал 2022, добавила глава регулятора.

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