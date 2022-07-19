Центробанк разведет высокотехнологичные компаний по классам

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Таксономию для высокотехнологичных компаний предлагают провести по аналогии с экологическим, социальным и корпоративным управлением (ESG).
Для каждого класса будут определены отличительные черты. Уже по ним компании распределят по видам.
Это обеспечит полную открытость информации, чтобы инвесторы понимали, во что они вкладывают средства. В свою очередь, государство сможет увидеть, каким компаниям необходима денежная помощь в первую очередь.
Вопрос рассмотрят вкупе с дорожной картой, Срок реализации - четвертый квартал 2022, добавила глава регулятора.
Ранее по теме:
Цифровые активы обложат налогами по-новому
Криптовалюты легализуют в России. Вопрос «когда» пока открыт