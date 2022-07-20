Научные работы для фирмы из Казахстана не облагаются НДС в России

Минфин в письме от 16.06.2022 № 03-07-13/1/57162 рассмотрел ситуацию, когда компания выполняет научно-исследовательские работы по заказу фирмы из Казахстана.

В этом случае надо ориентироваться на договор о ЕАЭС от 29.05.2014 и протокол о косвенных налогах.

Там сказано, что место реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ определяется по месту нахождения их покупателя.

Таким образом, местом реализации таких работ будет Казахстан. А значит, такая сделка не будет облагаться НДС в России.