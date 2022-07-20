Инвестдайджест. На рынке падение, но рубль укрепляется

📊 Индекс МосБиржи завершил торги падением на 1,2%. Снижение замедлилось к вечеру из-за роста акций Газпрома. Поддержку котировкам компании оказало сообщение Reuters о возобновлении поставок по «Северному потоку» в четверг.

🇷🇺 Рубль накануне дорожал и пробовал превысить уровень 55 за доллар. Новое бюджетное правило может ослабить рубль. Сегодня рубль продолжит дорожать и может закрепиться около 54,5 за доллар.

🛢 Утром Brent торгуется на отметке в $107 за баррель. Ночью Американский институт нефти сообщил, что в США за неделю выросли товарные запасы нефти и бензина. Из-за этого цена может снизиться до $105,2 за баррель.

💼 Во вторник доходности ОФЗ выросли в среднем еще на 2 б. п. вдоль кривой. Сегодня рынок ждёт данных Росстата по недельной инфляции.

По материалам СберИнвестиции