Злостные должники за свет установят себе систему учета. Это недешево

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на поправки к законодательству.

Установить счетчики заставят злостных неплательщиков, которые получали уведомления о возможном отключении электроэнергии из-за долгов несколько раз за год, но никак на них не отреагировали.

Если от должника требуют установить умный счетчик до конца 2023 года, то у него есть на всю процедуру полгода. Если в требовании указан срок после 1 января 2024 года, то на установку дается три месяца.

По оценкам компаний-установщиков средняя стоимость такого прибора составляет от 14 до 40 тыс. руб. с учетом монтажа. А значит применяться мера должна только в крайнем случае, а к бедным россиянам не должна применяться вообще.

По мнению разработчиков, такое требование повысит платежную дисциплину, и защитит права добросовестных плательщиков: суммарные долги по свету только в этом году превысили 315 млрд руб.

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