Страховые взносы

📌 С 2023 года будет единая предельная база по взносам и единый тариф: таблица

Основной тариф страховых взносов с 2023 года будет 30% с выплат до предельной базы и 15,1% с превышения предельной базы. И еще три льготных тарифа. Мы все собрали в одну таблицу.

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Предельная база тоже будет единой. Для ее расчета с 2023 года возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.

Потом в 2024 году проиндексируют уже эту новую базу также с привязкой к росту средней зарплаты.

Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.

 

В 2022 году

В 2023 году

До базы

Свыше базы

До базы

Свыше базы

Тариф взносов на ОПС

22 %

10 %

30 %

15,1 %

Тариф взносов на ОМС

5,1 %

Тариф взносов на ОСС

2,9 %

нет

Предельная база

1 565 000

1 032 000

1 565 000 х к-т индексации

Льготные тарифы взносов соберут в три группы (0%, 7,6%, 15%).

Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков будет льготный тариф.

Категория плательщиков

Тариф

На какой период

СОНКО на УСН

7,6 %

2023 — 2024

Благотворительные организации на УСН

IT-компании

С 2023 года

Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе

Резиденты ТОСЭР

Резиденты свободного порта Владивосток

Резиденты ОЭЗ в Калининградской области

Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию

Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции

Организации на Курильских островах

По деятельности студентам в студотрядах

 

Плательщики с выплатами членам экипажей судов

0 %

2023 — 2027

Участники САР в Калининградской области и Приморском крае

Участники проекта «Сколково»

15 %

С 2023 года

Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ

Общепит

 

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