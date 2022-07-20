📌 С 2023 года будет единая предельная база по взносам и единый тариф: таблица

Предельная база тоже будет единой. Для ее расчета с 2023 года возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.

Потом в 2024 году проиндексируют уже эту новую базу также с привязкой к росту средней зарплаты.

Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.

В 2022 году В 2023 году До базы Свыше базы До базы Свыше базы Тариф взносов на ОПС 22 % 10 % 30 % 15,1 % Тариф взносов на ОМС 5,1 % — Тариф взносов на ОСС 2,9 % нет Предельная база 1 565 000 1 032 000 1 565 000 х к-т индексации

Льготные тарифы взносов соберут в три группы (0%, 7,6%, 15%).

Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков будет льготный тариф.