📌 С 2023 года будет единая предельная база по взносам и единый тариф: таблица

Предельная база тоже будет единой. Для ее расчета с 2023 года возьмут базу по ОПС на 2022 год (1 565 000 руб.) и проиндексируют ее с учетом роста средней зарплаты по стране.
Потом в 2024 году проиндексируют уже эту новую базу также с привязкой к росту средней зарплаты.
Смотрите в нашей таблице, что изменится по тарифу и базе.
В 2022 году
В 2023 году
До базы
Свыше базы
До базы
Свыше базы
Тариф взносов на ОПС
22 %
10 %
30 %
15,1 %
Тариф взносов на ОМС
5,1 %
—
Тариф взносов на ОСС
2,9 %
нет
Предельная база
1 565 000
1 032 000
1 565 000 х к-т индексации
Льготные тарифы взносов соберут в три группы (0%, 7,6%, 15%).
Смотрите в нашей таблице, для каких категорий плательщиков будет льготный тариф.
Категория плательщиков
Тариф
На какой период
СОНКО на УСН
7,6 %
2023 — 2024
Благотворительные организации на УСН
IT-компании
С 2023 года
Участники СЭЗ в Крыму и Севастополе
Резиденты ТОСЭР
Резиденты свободного порта Владивосток
Резиденты ОЭЗ в Калининградской области
Организации, которые производят анимационную аудиовизуальную продукцию
Организации с деятельностью по производству радиоэлектронной продукции
Организации на Курильских островах
По деятельности студентам в студотрядах
Плательщики с выплатами членам экипажей судов
0 %
2023 — 2027
Участники САР в Калининградской области и Приморском крае
Участники проекта «Сколково»
15 %
С 2023 года
Субъекты МСП с выплат свыше МРОТ
Общепит