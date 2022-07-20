Проверки ФАС

ФАС берет спекулянтов под жесткий контроль. Доказывать сговор больше не потребуется

Служба запретит на два года согласованные действия производителей, которые приводят к росту цен на продукцию более чем на 30% за два месяца. Исключение будет сделано в случае, если изменились спрос, предложения, тарифы или цены на сырье.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на новые поправки к ФЗ-46 от 8 марта 2022 года.

Если цены поднимут необоснованно, то ФАС будет привлекать бизнес к ответственности по упрощенной схеме до 2024 года.

Мера позволит отслеживать стоимость товаров и сгладить трудности после ухода иностранных производителей. Чтобы поднять цены, теперь потребуется получить заключение Минэкономики. По этому документу ФАС установит обоснованность подорожания, рассказали в службе.

Мнение бизнеса на этот счет разделились: одни уверены, что мера полезная при резком росте цен, но не в условиях дефляции, а другие увидели в ней расширение полномочий ФАС для вмешательства в ценообразование.

Ранее ФАС требовалось доказать, что согласованность по ценам была, если поправки примут, то понадобится только зафиксировать превышение цены. 

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