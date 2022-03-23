ФАС проверит, почему выросли цены на бумагу

На фоне большого количества жалоб от населения о росте цен на бумагу, ФАС запросила у производителей информацию, насколько это обоснованно.
Об этом сообщается в телеграм-канале Службы.
Ранее сообщалось, что в регионах магазинам не на чем печатать чеки из-за дефицита кассовых лент. При этом, в Минпромторге сказали, что дефицита не будет.
А еще раньше бухгалтеры сообщали, что бумага резко подорожала. И даже налоговики разрешили не выдавать чеки, если нет бумаги, и пообещали за это не штрафовать.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.