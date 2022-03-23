ФАС проверит, почему выросли цены на бумагу

На фоне большого количества жалоб от населения о росте цен на бумагу, ФАС запросила у производителей информацию, насколько это обоснованно.

Об этом сообщается в телеграм-канале Службы.

А еще раньше бухгалтеры сообщали, что бумага резко подорожала. И даже налоговики разрешили не выдавать чеки, если нет бумаги, и пообещали за это не штрафовать.