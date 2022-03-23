Экономика России

ФАС проверит, почему выросли цены на бумагу

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На фоне большого количества жалоб от населения о росте цен на бумагу, ФАС запросила у производителей информацию, насколько это обоснованно.

Об этом сообщается в телеграм-канале Службы.

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Ранее сообщалось, что в регионах магазинам не на чем печатать чеки из-за дефицита кассовых лент. При этом, в Минпромторге сказали, что дефицита не будет.

А еще раньше бухгалтеры сообщали, что бумага резко подорожала. И даже налоговики разрешили не выдавать чеки, если нет бумаги, и пообещали за это не штрафовать.

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