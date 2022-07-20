Компенсацию за СБП бизнесу будут платить до конца 2022 года

Об этом заявил премьер Михаил Мишустин, выступая сегодня на заседании правительства.
Решение принято из-за роста числа компаний - участников программы, что говорит о востребованности сервиса у продавцов и покупателей, а также о нужности данной альтернативы традиционным расчетам с использованием банковских карт.
Мишустин рассчитывает, что эта мера поддержит малый и средний бизнес в непростое время.
При оплате через Систему быстрых платежей комиссия составляет от 0,4 до 0,7% от суммы перевода. Это ниже, чем в эквайринге, где банки берут за свой сервис от 1,2 до 2,2%.
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