Банки

ВТБ запустит пилотный проект по переводам через СБП

Банк протестирует сервис трансграничных переводов по номеру телефона. Сначала переводить деньги через этот сервис можно будет только в страны СНГ.

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Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

При помощи таких переводов можно отправить средства по номеру телефона на счет, который открыт в странах-партнерах. Список таких стран будет заранее оговорен.

Чтобы перевести деньги, нужно зайти в «ВТБ Онлайн», далее указать номер телефона получателя платежа, после этого выбрать банк, через который будет осуществлен платеж.  

Тестирование сервиса начнется осенью, а клиенты смогут им воспользоваться до конца года.

Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России превышает 70%

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