ВТБ запустит пилотный проект по переводам через СБП

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
При помощи таких переводов можно отправить средства по номеру телефона на счет, который открыт в странах-партнерах. Список таких стран будет заранее оговорен.
Чтобы перевести деньги, нужно зайти в «ВТБ Онлайн», далее указать номер телефона получателя платежа, после этого выбрать банк, через который будет осуществлен платеж.
Тестирование сервиса начнется осенью, а клиенты смогут им воспользоваться до конца года.
Сегодня доля СБП в общем объеме переводов между физлицами по России превышает 70%
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