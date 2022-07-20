Социальные пособия

Погасить ипотеку маткапиталом можно без ПФР

Не всякий потребительский кооператив сможет оформить заем на жилье с использованием средств маткапитала. Минтруд готовит поправки в закон.

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Работать с материнским капиталом разрешат только тем потребительским кооперативам, которые отвечают требованиям ЦБ и внесены в соответствующий перечень.

Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, выступая сегодня на заседании правительства.

По его словам, с момента старта программы маткапитал получили почти 12,5 млн семей, из них 8 млн — приобрели жилье.

Сертификат сейчас оформляют без заявления за 5 рабочих дней по информации из ЗАГСа.

Погасить маткапиталом ипотеку можно прямо из банковского приложения, без обращения в ПФР. Также онлайн можно направить маткапитал на оплату обучения ребенка в вузе, на частный детский сад.

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