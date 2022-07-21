Инвестдайджест. На Мосбирже небольшой рост, укрепление рубля замедляется

📊 По итогам среды индекс МосБиржи вырос всего на 0,19%. К вечеру падение котировок ускорилось, - Сбер подешевел в пределах 1% после согласования нового пакета санкций ЕС. Лучше рынка выглядели акции Газпрома — вчера они подорожали на 2%.

🇷🇺 Накануне рубль продолжил укрепляться против доллара, но темпы роста замедлились. Российская валюта прибавила чуть менее 1%, закрепившись около 55 за доллар. Газпром частично возобновил работу трубопровода «Северный поток». В этих условиях рубль может закрепиться на уровне 54,5 за доллар.

🛢 Утром баррель Brent торгуется на отметке $106. Сегодня котировки, по мнению аналитиков, останутся в текущем диапазоне $105,1–107,5 за баррель.

💼 В среду доходность ОФЗ уменьшилась в среднем на 4 б. п. вдоль кривой. Росстат сообщил, что потребительские цены за неделю снова снизились — на 0,17%.

По материалам СберИнвестиции