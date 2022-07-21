Бизнес предупредили, что параллельный импорт скоро отменят

Напомним, что Правительство разрешило ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года.
В список разрешенных «параллельных» товаров включили косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.
Со слов Мантурова, это сделано осознанно, чтобы сбалансировать рынок. Но он предупредил, что скоро начнут отменять параллельный импорт по группам товаров.
Отменять параллельный импорт начнут тогда, когда будет достаточно российской продукции.
Об этом сообщил ТАСС.
Ранее мы писали, что эа параллельный импорт наказывать не будут и о том, что «серая» схема ввоза товара обеспечит всего 10% от привычного объема.