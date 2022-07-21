Импорт

Бизнес предупредили, что параллельный импорт скоро отменят

Параллельный импорт отменят когда будет хватать своих товаров. Так сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Версия для печати

Напомним, что Правительство разрешило ввоз товаров без разрешения правообладателя в конце марта 2022 года.

В список разрешенных «параллельных» товаров включили косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Со слов Мантурова, это сделано осознанно, чтобы сбалансировать рынок. Но он предупредил, что скоро начнут отменять параллельный импорт по группам товаров.

Отменять параллельный импорт начнут тогда, когда будет достаточно российской продукции.

Об этом сообщил ТАСС.

Ранее мы писали, что эа параллельный импорт наказывать не будут и о том, что «серая» схема ввоза товара обеспечит всего 10% от привычного объема.

ВНИМАНИЕ !

Хотите разобраться в кадровом учете?

Наши эксперты подготовили для вас уникальную коллекцию, в которую включили:
💯 5 онлайн курсов с актуальными и постоянно нужными знаниями сегодня;
📹 16 вебинаров, которые последовательно вам раскроют полезные
инструменты в кадровом администрировании;
🎓 Неограниченное количество консультаций топовых экспертов в кадровом учете.

Обычная цена 74 320 ₽

Стоимость сегодня 8 000 ₽!

Ваша экономия составит 66 320 ₽

Время акции ограничено, успейте оставить заявку сегодня!

Ведение бизнеса

Микрофинансовая организация купила банк. И это почти революция

Одна из крупнейших на рынке микрозаймов МФК «Мани мен» приобрела небольшой региональный банк Газнефтьбанк. До этого было наоборот: кредитные организации расширяли бизнес за счет микрофинансовых организаций.

Повышение квалификации

Санкции 2022

Налоговики скроют баланс и сведения в ЕГРЮЛ по компаниям, попавшим под санкции

Если в отношении компании введены иностранные санкции, то данные ее бухотчетности в ГИР БО, а также информация из ЕГРЮЛ будут закрыты для широко доступа. Для этого компания должна быть включена в специальный перечень.

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым

На самом деле чаще не налоговики, а бизнесмены, которые работают с самозанятыми, умудряются наказать сами себя. Пренебрегая элементарными правилами оформления отношений, они «добиваются» пересчета налогов и взносов, штрафов и пени за просрочку их уплаты, привлечение к ответственности как по НК, так и по КоАП (ст. 5.27).

Как ФНС наказывает бизнес. Судебная практика по самозанятым
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми. Как налоговики определяют необоснованную налоговую выгоду

С момента вступления в силу закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, разрешающего работу с самозанятыми по упрощенной схеме налогообложения доходов гражданина, прошло уже более трех лет, однако, там, где у бизнеса появляется возможность сэкономить, сразу начинается пристальное воздействие со стороны налоговиков.

Сотрудничество с самозанятыми. Как налоговики определяют необоснованную налоговую выгоду
Читать еще