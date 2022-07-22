Россияне ведут себя не по сезону. Они скупают санки и новогодние елки

На необычный спрос на зимние товары летом обратил внимание маркетплейс Wildberries.
Помимо елок россияне стали больше покупать в июне и июле:
- шубы на 141%;
- зимнюю обувь на 58%;
- санки на 433%;
- коньки на 177%;
- горные лыжи, сноуборды и снаряжение для них на 91%;
- снегокаты на 82%.
Лидером покупательского спроса стали снегоуборочные машины. Спрос на них вырос на 1000%.
В Wildberries предположили, что несезонная активность связана с периодом распродаж. Сейчас продавцы стараются избавиться от зимних товаров, чтобы освободить место на складах.
Ранее в России на 250% вырос спрос на пиратское ПО Microsoft.