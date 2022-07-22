Россияне ведут себя не по сезону. Они скупают санки и новогодние елки

На необычный спрос на зимние товары летом обратил внимание маркетплейс Wildberries.

Помимо елок россияне стали больше покупать в июне и июле: шубы на 141%;

зимнюю обувь на 58%;

санки на 433%;

коньки на 177%;

горные лыжи, сноуборды и снаряжение для них на 91%;

снегокаты на 82%.

Лидером покупательского спроса стали снегоуборочные машины. Спрос на них вырос на 1000%.

В Wildberries предположили, что несезонная активность связана с периодом распродаж. Сейчас продавцы стараются избавиться от зимних товаров, чтобы освободить место на складах.

Ранее в России на 250% вырос спрос на пиратское ПО Microsoft.