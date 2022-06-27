В России на 250% вырос спрос на пиратское ПО Microsoft. Linux пока не популярен

Среди программ на первом месте запрос по бесплатному скачиванию Excel. За июнь пользователи стали искать возможность бесплатно скачать программу на 650%, сообщает «Коммерсантъ».

За неделю стали чаще искать Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени. При этом компания Microsoft ранее запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10 с официального сайта

При этом продажи российских систем на базе Linux растут незначительно. По прогнозам разработчиков они увеличатся втрое, но пока эксперты сомневаются в массовом переходе россиян на отечественный Linux из-за ее сложности. Пока выпущены в лучшем случае тысячи экземпляров.