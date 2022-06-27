Общество

В России на 250% вырос спрос на пиратское ПО Microsoft. Linux пока не популярен

Количество запросов в Google по поиску пиратских версий Windows выросло на 80–250%. Пользователи ищут активаторы и пиратские сборки с обновлениями.

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Среди программ на первом месте запрос по бесплатному скачиванию Excel. За июнь пользователи стали искать возможность бесплатно скачать программу на 650%, сообщает «Коммерсантъ».

За неделю стали чаще искать Windows 10 Media Creation Tool по ее точному имени. При этом компания Microsoft ранее запретила пользователям из России установку Windows 11 и 10 с официального сайта

При этом продажи российских систем на базе Linux растут незначительно. По прогнозам разработчиков они увеличатся втрое, но пока эксперты сомневаются в массовом переходе россиян на отечественный Linux из-за ее сложности. Пока выпущены в лучшем случае тысячи экземпляров.

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