Банки

Просрочка по кредитным картам побила рекорды. Но банки все равно их выдают

Общая просроченная задолженность по кредитным картам превысила 3 млн. Клиенты не платят по новым кредиткам, которых российские банки в июне выдали больше чем в мае на 20,4%.

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В июне банки выдали рекордное количество кредитных карт. И в тоже время число кредиток с просрочкой выросло до максимального уровня.
По мнению бюро кредитных историй «Эквифакс» причина роста просрочки в увеличении выдачи банками кредитных карт из-за повышенного спроса и изменением процедуры выдачи этих карт.

Просрочка будет расти, уверены эксперты, и к концу года может составить 3,4–3,5 млн штук.
 

Ранее мы писали о том, что картами в России расплачиваются в 75% случаев и о том, что Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг долями «Плати частями».

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