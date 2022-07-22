Просрочка по кредитным картам побила рекорды. Но банки все равно их выдают

В июне банки выдали рекордное количество кредитных карт. И в тоже время число кредиток с просрочкой выросло до максимального уровня.
По мнению бюро кредитных историй «Эквифакс» причина роста просрочки в увеличении выдачи банками кредитных карт из-за повышенного спроса и изменением процедуры выдачи этих карт.
Просрочка будет расти, уверены эксперты, и к концу года может составить 3,4–3,5 млн штук.
Ранее мы писали о том, что картами в России расплачиваются в 75% случаев и о том, что Сбербанк запустил сервис оплаты товаров и услуг долями «Плати частями».