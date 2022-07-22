Если компания создала рабочее место на непонятный срок, регистрировать обособку не надо

По ТК рабочее место — это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Оборудование стационарного рабочего места — это создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей.

И неважно, как будет организован процесс работы — вахтой или по командировкам, уточняет Минфин в письме от 18.07.2022 № КВ-3-14/7539@.

Вместе с тем, если организации по объективным причинам неизвестно, создается ли рабочее место на срок более 1 месяца, то такое рабочее место не признается стационарным.

Речь идет, в частности, про размещение полевого многофункционального госпиталя.