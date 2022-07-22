Трудовое право

Если компания создала рабочее место на непонятный срок, регистрировать обособку не надо

Если в подразделении организации оборудуют стационарные рабочие места (на срок более 1 месяца), нужно ставить такую обособку на учет. Что понимать под стационарным рабочим местом, разъяснила ФНС.

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По ТК рабочее место — это место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

Оборудование стационарного рабочего места — это создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей.

И неважно, как будет организован процесс работы — вахтой или по командировкам, уточняет Минфин в письме от 18.07.2022 № КВ-3-14/7539@.

Вместе с тем, если организации по объективным причинам неизвестно, создается ли рабочее место на срок более 1 месяца, то такое рабочее место не признается стационарным.

Речь идет, в частности, про размещение полевого многофункционального госпиталя.

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Трудовое право

Если компания создала рабочее место на непонятный срок, регистрировать обособку не надо

Если в подразделении организации оборудуют стационарные рабочие места (на срок более 1 месяца), нужно ставить такую обособку на учет. Что понимать под стационарным рабочим местом, разъяснила ФНС.

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