Экономика России

⚡ Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Ставка снижена с 9,5%.

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Решение принято на Совете директоров Центробанка 22 июля.

«Совет директоров Банка России 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 8,00% годовых»,- сообщается на сайте регулятора.

Там уточнили, что снижение стало возможным из-за низких темпов роста цен на потребительские товары, что способствует замедлению годовой инфляции.

Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк будет принимать с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики. Также будут оцениваться риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«Замедление темпов инфляции, необходимость сдержать укрепление рубля, стимулировать кредитование и поддержать экономику – основные доводы в пользу смягчения монетарной политики. При этом снижение ключевой ставки на 150 базисных пунктов выше ожиданий рынка», - прокомментировал «Клерку» решение Центробанка Игорь Алутин, управляющий директор проекта Финуслуги Московской Биржи.

 

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