Срок давности по КоАП будут считать со дня правонарушения

В статье 4.5 КоАП указано, что срок давности привлечения к административной ответственности начинает течь со дня обнаружения административного правонарушения.

В то же время по статье 4.8 КоАП течение срока начинается на следующий день, после наступления события.

На такую неопределенность (с какого все-таки дня надо определять срок давности: со дня совершения административного правонарушения или со дня, следующего за днем правонарушения), обратил внимание Конституционный суд в постановлении от 17.05.2022 № 19-П.

В связи с этим Минюст предложил внести изменения в ст. 4.8 КоАП. Оттуда уберут норму о начале течения сроков давности.

Законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.