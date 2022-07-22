ОСАГО можно взять в кредит или в рассрочку

В ЦБ говорят, что законом не предусмотрена продажа ОСАГО в рассрочку.

И уточнили, что страховая премия по ОСАГО может быть уплачена, в том числе, за счет кредита, полученного страхователем у банка—партнера страховщика.

Так, страховая компания «Согласие» выдает ОСАГО в кредит от микрофинансовой организации «Кредит Лайн». МФО выдают кредиты под 365% годовых.

Таким способом продажи ОСАГО страховщики планируют увеличить клиентскую базу.

Это может заинтересовать владельцев авто с большими повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей.

Но эксперты единодушны: эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен и создает риски для резервов.

Об этом сообщил Коммерсант.

Ранее мы писали про проект властей о том, что по полису ОСАГО можно будет получить от властей компенсацию за плохие дороги.