До 1 августа надо сдать РСВ за полугодие

РСВ должны сдавать:
- организации;
- ИП и физлица, производящие выплаты физлицам по трудовым договорам и ГПХ.
Если в компании нет работников или нет начислений работникам, надо сдать расчет с нулевыми показателями.
Отсутствие финансово-хозяйственной деятельности, работников либо отсутствие выплат, не освобождает организации от обязанности сдать РСВ, поясняют налоговики.
ИП и физлица сдают отчет, только если есть выплаты физлицам.
Если численность в отчете менее 10 человек, его можно сдать на бумаге. Если от 10, то РСВ сдают только электронно.
Если не сдать РСВ вовремя, то заблокируют счет и будет штраф:
- от 5 до 30% от неуплаченной в срок суммы взносов и не менее 1 000 руб.;
- от 300 до 500 руб. на должностных лиц.