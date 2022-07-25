До 1 августа надо сдать РСВ за полугодие

РСВ должны сдавать:

организации;

ИП и физлица, производящие выплаты физлицам по трудовым договорам и ГПХ.

Если в компании нет работников или нет начислений работникам, надо сдать расчет с нулевыми показателями.

Отсутствие финансово-хозяйственной деятельности, работников либо отсутствие выплат, не освобождает организации от обязанности сдать РСВ, поясняют налоговики.

ИП и физлица сдают отчет, только если есть выплаты физлицам.

Если численность в отчете менее 10 человек, его можно сдать на бумаге. Если от 10, то РСВ сдают только электронно.

Если не сдать РСВ вовремя, то заблокируют счет и будет штраф: