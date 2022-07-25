Если вычет по одному счету-фактуре идет в разных кварталах, стоимость товаров в книге покупок не меняется

Налоговики озвучили наиболее частые ошибки в декларации по НДС, которые допускают налогоплательщики.

В частности, бухгалтеры некорректно указывают стоимость товаров по счету-фактуре.

Надо так: При отражении одной фактуры в нескольких налоговых периодах стоимость должна соответствовать, указанной в фактуре. При этом меняется только сумма НДС.

Например, у вас счет-фактура на 54 000 руб. (45 000 + 9 000). Но в этом квартале вам надо включить в вычет по этой счет-фактуре только часть —771 руб. 33 коп.

В этом случае стоимость (графа 15 книги покупок) будет 54 000 руб., но НДС с этой суммы будет только частично отражен в книге.