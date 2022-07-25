Налоговики заподозрили клининговую компанию в оптимизаци налогов на 1 млрд рублей

Как сообщают СМИ, суть претензий – неуплата НДС и зарплатных налогов на 1 млрд рублей.

В самой компании пояснили, что была проведена доследственная проверка, а не обыски. Уголовное дело на данный момент не заведено, пишет «Коммерсантъ».

Налоговики рассказали изданию 47news, что проводят совместную работу с целью обеления рынка клининговых услуг и технической эксплуатации от схем необоснованной налоговой оптимизации.

Добавим, что налоговики запустили информационный сервис для поддержки проекта по обелению отрасли клининга.