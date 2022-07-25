Власти хотят все знать про расходы руководителей госучреждений

По законопроекту необходимо будет указывать расходы на недвижимость, транспорт, ценные бумаги. Кроме того, надо будет указывать сведения о получении и погашении крупных кредитов, сделки с рассрочкой платежа.

Также предусмотрена возможность контроля за расходами данных лиц, передает ИА ТАСС.

Сейчас руководители учреждений отчитываются только о своих доходах.

Объем сведений, которые они указывают в своей декларации, хотят расширить. Надо будет указывать не только доходы, но и расходы.

Отчет потребуется, если общая сумма расходов превышает трехлетний совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга).

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