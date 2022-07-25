Инвестиции

Мосбиржа разделит участников торгов на мейкеров и тейкеров. Условия для групп будут разные

Новые правила для участников торгов площадка вводит с 1 октября.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Всех участников поделят на мейкеров и тейкеров. Для каждой группы введут свою комиссию.

К мейкерам отнесут участников торгов, которые выставляют заявки как на покупку, так и на продажу. В группу тейкеров попадут те, кто только выполняет действия по выставленной заявке.

Сейчас для всех участников действует один из пяти тарифов на выбор. Условия и комиссия одинаковая для всех. Ее платят Мосбирже и Национальному клиринговому центру.

Складывается комиссия из постоянной части, ее максимум 800 тысяч рублей в месяц, и оборотной части, ее максимум 0,01% от объема операций.

По новым правилам, мейкер не будет платить комиссию, а тейкер заплатит 0,03% от оборота.

На бирже ожидают, что «маркетмейкеры и провайдеры ликвидности получат больше возможностей для работы, и это положительно повлияет на ликвидность российских бумаг».

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