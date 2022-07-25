Вклад участника в имущество ООО не облагается налогом на прибыль

Разъяснения дает Минфин в письме от 06.07.2022 № 03-03-06/1/64710.

По статье 66.1 ГК вкладом участника ООО в его имущество могут быть: деньги;

вещи;

доли (акции) в уставных капиталах других компаний;

государственные и муниципальные облигации;

исключительные, иные интеллектуальные права;

права по лицензионным договорам.

Порядок внесения вклада в имущество ООО определен статьей 27 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

В частности, по 14-ФЗ вклады в имущество должны быть по решению общего собрания. Они не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников ООО в его уставном капитале.

Если вклад был по всем этим правилам, то налога на прибыль не будет.