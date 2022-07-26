Физлица вправе выдавать процентные займы под залог имущества заемщика. Но есть нюансы

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.06.2022 № 05-09-11/60828.

По нормам ГК условия предоставления займа, в том числе порядок его погашения, находятся в компетенции сторон, заключающих договор.

Заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов в размере, определенных договором.

Если про размер процентов в договоре ничего не сказано, их размер определяют ключевой ставкой ЦБ.

Что касается займов с залогом, то с этим все сложнее. Выдавать займы, обеспеченные ипотекой, могут только банки, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации.