Родители детей-инвалидов смогут взять 24 выходных дня подряд

Законопроект с такой поправкой внесли в Госдуму сенаторы из «Единой России».

Будет сказано, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных выходных подряд в пределах общего количества неиспользованных родителем допвыходных.

Порядок согласования с работодателем графика предоставления длинных выходных установит Правительство.

В пояснительно записке говорится, что в эти выходные можно будет съездить с ребенком в санаторий. А свой ежегодный отпуск потратить на обустройство семейного быта, общение с другими членами семьи, воспитание других детей, личного отдыха.

Планируется, что норма заработает с 1 января 2023 года.