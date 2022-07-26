При оплате расходов исполнителя по ГПХ страховые взносы и НДФЛ начислять не надо

Для того, чтобы физлицо — исполнитель по ГПХ смогло оказать свои услуги заказчик оплатил за него проезд к месту оказания услуг, а также проживание и питание.

Заказчик сделал это в своих интересах, значит у исполнителя нет дохода в натуральной форме. А раз так, то НДФЛ и страховые взносы платить не нужно.

Но если такие оплаты делаются за участников конкурса, с которыми не заключены трудовые договора и договора ГПХ, то такие расходы облагаются НДФЛ, но взносы не начисляются.

Такие разъяснения даны ФНС в письме от 23.06.2022 № БС-15-11/71@.