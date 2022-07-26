Данные о владельцах ООО в ЕГРЮЛ засекретят

Сейчас списки участников ООО компании либо ведут сами, либо поручают Федеральной нотариальной палате.

Данные об участниках и об их долях передаются в ЕГРЮЛ.

Ранее Минэкономразвития был против такой идеи, потому что деятельность регистраторов не является лицензируемой.

По мнению Минфина, чтобы убрать это замечание, достаточно представить ЦБ или Национальной финансовой ассоциации права по регулированию работы регистраторов в сфере учета прав собственников ООО. Регистраторы все равно уже давно ведут списки акционеров АО. У них есть для этого все необходимые средства и сервисы, которые обеспечивают конфиденциальность данных об акционерах.

Кроме того, Минфин предложил расширить полномочия регистраторов по введению единого порядка учета прав на доли.

Это исключит параллельный учет долей в ООО, и поможет ограничить доступ посторонних к данным о совладельцах ООО. Именно поэтому нужно подумать и об отказе от предоставления сведений о них в ЕГРЮЛ. Так считает Минфин.

Об этом сообщил Интерфакс.