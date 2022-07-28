Для социального вычета по НДФЛ на обучение и фитнес будет нужна специальная справка

Минфин разработал законопроект с поправками в статью 219 НК.

Сейчас оформить социальный налоговый вычет можно двумя способами: подать декларацию 3-НДФЛ или оформить в ИФНС уведомление, по которому вычет даст работодатель.

В любом случае налоговикам надо показать документы на расходы: договор, квитанции об оплате и т.д.

Вместе с тем при оплате лечения никакие чеки и прочие документы не нужны. Хватит одной справки, заверяет ФНС.

Такое же правило будет и для соцвычета на обучение и фитнес.

Форму справки разработает ФНС совместно с Минобразования и Минспортом.

Если обучение идет в иностранной организации, то вместо справки по-прежнему надо будет предоставлять подтверждающие документы на расходы.

Впрочем, справка может и не понадобиться. Потому что данные в ФНС будут передавать учебные заведения и фитнес-центры. Налоговики будут размещать информацию в личных кабинетах. Если в вашем ЛК появятся данные о расходах на учебу или фитнес, вычет можно будет оформить в упрощенном порядке без всяких дополнительных документов.