КоАП РФ

Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за болтливость

Участники ВЭД, которые пострадали из-за информации в открытом доступе о поставках санкционных товаров, «смогут привлекать к административной ответственности СМИ, которые распространили эту информацию».

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Наказание грозит по статье 13.14 КоАП.

Об этом рассказали «Ведомости», ссылаясь на закрытое письмо Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).  

В объединение, в частности, входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция».

Документ предусматривает, что данные об импорте телефонов и другой электроники, а также их продажах будет регулировать государство, иными словами, эти сведения засекретят.

К товарам, о поставках которых нельзя сообщать в СМИ, отнесли всю электронику, которая содержит американские патенты и решения. Речь, прежде всего, о продукции Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux, Nikon.

Ранее «Клерк» сообщал, что крупные поставщики не справляются с завозом электроники по новой схеме и надеются на ИП.

 

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КоАП РФ

Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за болтливость

Участники ВЭД, которые пострадали из-за информации в открытом доступе о поставках санкционных товаров, «смогут привлекать к административной ответственности СМИ, которые распространили эту информацию».

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