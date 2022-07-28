Данные об параллельном импорте электроники засекретят. СМИ грозит наказание за болтливость

Наказание грозит по статье 13.14 КоАП.

Об этом рассказали «Ведомости», ссылаясь на закрытое письмо Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В объединение, в частности, входят «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет», «Марвел-дистрибуция».

Документ предусматривает, что данные об импорте телефонов и другой электроники, а также их продажах будет регулировать государство, иными словами, эти сведения засекретят.

К товарам, о поставках которых нельзя сообщать в СМИ, отнесли всю электронику, которая содержит американские патенты и решения. Речь, прежде всего, о продукции Apple, Samsung, HP, Dell, Asus, Siemens, Bosch, Electrolux, Nikon.

Ранее «Клерк» сообщал, что крупные поставщики не справляются с завозом электроники по новой схеме и надеются на ИП.