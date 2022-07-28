ВЭД

Крупные поставщики не справляются с завозом электроники по новой схеме. Ритейлеры подключают ИП

Параллельный импорт не помогает в поставках электроники и дистрибуторы считают, что осенью покупатели могут столкнуться со значительным дефицитом в рознице.

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 Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поставки электроники у крупных дистрибуторов уже сократились в 3-4 раза, а по некоторым позициям продукции стало поступать меньше на 75%. Это данные за второй квартал текущего года.

«Полки в магазинах уже начинают пустеть», — рассказала руководитель по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова. В дефиците, в первую очередь, оказалась продукция от Apple и Samsung.

Сами ритейлеры не разделяют опасений, и успокаивают покупателей. Они утверждают, что запасы пополняются, а ассортимент даже удается расширить за счет небольших частных поставщиков, которые смогли быстро наладить параллельный импорт. На них и делается основная ставка, сообщают продавцы.

В компаниях «МегаФон», МТС и «М.Видео-Эльдорадо» ответили примерно одно и тоже: ассортимент не тот, что раньше, но пока его удается поддерживать.

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