По заявлению сотрудников работодатели будут сохранять им прожиточный минимум при удержаниях с зарплаты

Норма о сохранении прожиточного минимума при взыскании долгов введена в этом году. Но принять такое решение может только пристав или банк.

Если долг до 100 тыс. рублей, то взыскатель может передать исполнительный документ сразу работодателю или, например, в ПФР.

В этом случае в документе не будет оговорки о сохранении прожиточного минимума.

Поэтому должникам хотят дать право на сохранение ПМ по заявлению. Если сотрудник напишет такое заявление, работодатель должен исполнить его просьбу.

Сохранным должен быть региональный прожиточный минимум, если он выше федерального.

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от «Единой России».

Пока такой нормы нет, у должников, в том числе пенсионеров, продолжают удерживать 50% дохода, сетуют авторы проекта.

Если у сотрудника есть иждивенцы, он может попросить сохранить ему сумму, превышающую ПМ.