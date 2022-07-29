📊Инвестдайджест. На Мосбирже спокойно, рубль остается на месте

📊 Индекс МосБиржи по итогам закртия потерял 0,32%. Плохих новостей для инвесторов не было они следили за отдельными корпоративными новостями. После выхода хороших отчетностей прибавили акции Магнита и Юнипро на 3,2% и 4,6%.

🇷🇺 Рубль остается стабильным. Накануне он пытался укрепиться до 59 за доллар, но вернулся в диапазон 60–61. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, рубль в ближайшие дни останется на уровне около 60–61 за доллар.

🛢 Цены на нефть Brent снижаются после данных по ВВП США за второй квартал 2022 года. Аналитики ожидают, что сентябрьский контракт сорта завершит недельные торги около $106 за баррель.

💼 Накануне ОФЗ отыгрывали новость о сохранении дефляции в России — доходности снизились на 2–8 б. п., несмотря на ослабление рубля. В пятницу аналитики SberCIB Investment Research значительных изменений не ожидают, если не считать колебания курса валют.

По материалам СберИнвестиции