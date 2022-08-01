Почти сразу после того, как Госдума ограничила преференции, ведомство исключило из реестра 400 компаний. Среди них 32 банка, 12 страховых, ЦБ, НСПК, Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий.
Причина — несоответствие критериям деятельности IT-компаний. Формально выделить разработку в отдельный бизнес оказалось недостаточно.
Из крупных банков статус IT-компаний потеряли:
«Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие», «Райффайзен Банк», «МТС-Банк», «Газпромбанк», МКБ, «Хоум Кредит Банк», «Яндекс Банк», РНКБ, «Дом РФ», «Россия».
Аннулированы заявки «Открытие Брокер» и «Юмани».
Крупные российские банки потеряли статус IT-компаний. «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие» и другие
Минцифры не в восторге от активности банков по получению льгот для IT-компаний
Почти сразу после того, как Госдума ограничила преференции, ведомство исключило из реестра 400 компаний. Среди них 32 банка, 12 страховых, ЦБ, НСПК, Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий.
Остались вопросы? Задайте их нам!
«Клерк.Консультации» - сервис, где бухгалтеры, кадровики и ИП могут задать неограниченное количество вопросов на любые темы и получить ответ в течении суток! Эксперты дадут быстрые и развернутые ответы на любые вопросы о кадрах, праву, бухучету, налогах
И это все всего от 6 000 рублей в месяц. Попробуйте сейчас, заполните форму ниже и нажмите “отправить”.