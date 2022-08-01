IT-компании

Крупные российские банки потеряли статус IT-компаний. «Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие» и другие

Минцифры не в восторге от активности банков по получению льгот для IT-компаний

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Почти сразу после того, как Госдума ограничила преференции, ведомство исключило из реестра 400 компаний. Среди них 32 банка, 12 страховых, ЦБ, НСПК, Мосбиржа и Национальный расчетный депозитарий.

Причина — несоответствие критериям деятельности IT-компаний. Формально выделить разработку в отдельный бизнес оказалось недостаточно.

Из крупных банков статус IT-компаний потеряли:

«Сбер», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Открытие», «Райффайзен Банк», «МТС-Банк», «Газпромбанк», МКБ, «Хоум Кредит Банк», «Яндекс Банк», РНКБ, «Дом РФ», «Россия».

Аннулированы заявки «Открытие Брокер» и «Юмани».

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