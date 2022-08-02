Общество

Россияне не переживают за свой доход в случае введения новых ковидных ограничения

15% работников даже рассчитывают, что доход в этом случае вырастет.

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Об этом рассказал в своем исследовании сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Большинство респондентов (68%) считают, что их доход не пострадает или останется без изменений, а может быть даже увеличится, если введут новые ограничения из-за COVID.

Остальные опрошенные были не столь оптимистичны:

  • 10% опрошенных выразили уверенность, что в случае введения новых ограничений их доход точно снизится;
  • 13% респондентов не исключают такого развития событий;
  • 53% опрошенных уверены, что их доход останется на прежнем уровне;
  • 15% ожидают роста зарплаты;
  • 9% не могли сформулировать свои ожидания.

Большинство из тех, кто уверен в росте своих доходов в случае новых ограничений (76%) работают на себя или имеют небольшой бизнес.

Меньшинство оптимистов среди наемных работников (24%), а среди уверенных в снижении доходов их, наоборот, большинство (63%) против 37% респондентов, работающих на себя.

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