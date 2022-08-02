Россияне не переживают за свой доход в случае введения новых ковидных ограничения

Об этом рассказал в своем исследовании сервис альтернативного кредитования Moneyman.
Большинство респондентов (68%) считают, что их доход не пострадает или останется без изменений, а может быть даже увеличится, если введут новые ограничения из-за COVID.
Остальные опрошенные были не столь оптимистичны:
- 10% опрошенных выразили уверенность, что в случае введения новых ограничений их доход точно снизится;
- 13% респондентов не исключают такого развития событий;
- 53% опрошенных уверены, что их доход останется на прежнем уровне;
- 15% ожидают роста зарплаты;
- 9% не могли сформулировать свои ожидания.
Большинство из тех, кто уверен в росте своих доходов в случае новых ограничений (76%) работают на себя или имеют небольшой бизнес.
Меньшинство оптимистов среди наемных работников (24%), а среди уверенных в снижении доходов их, наоборот, большинство (63%) против 37% респондентов, работающих на себя.
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