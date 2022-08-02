Гостиницам не снизят налоги. Минфин идею не поддержал из опасений, что и другие попросят

Об этом сообщают «Коммерсантъ», ссылаясь на ответное письмо ведомства «Опоре России».

Так, министерство считает доводы турбизнеса по освобождению от НДС объектов туриндустрии не убедительными, поскольку льгота снизит доходы в бюджет. Помимо этого, примеру отельеров могут последовать налогоплательщики из других сфер, а всем понизить налоги невозможно.

Еще турбизнес просил снизить ставку НДФЛ до 7% для работников отрасли и сократить для них размеры страховых взносов. В этом Минфин также не видит необходимости.

Бизнес обратился к чиновникам с просьбой снизить налоговую нагрузку на гостиницы и объекты туриндустрии из-за его низкой рентабельности. Сегодня доходность гостиниц и отелей по основной системы налогообложения составляет 5%, а по упрощенной системе — 7%. На налоги такие объекты тратят около 23% от всего объема затрат. Это оценка «Опоры России».

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