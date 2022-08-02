Социальная поддержка

📌Выплат на сборы в школу для всех не будет. Бедным семьям дадут по 300 рублей на канцтовары

Новых единовременных выплат в 10 000 рублей на подготовку к школе власти не планируют. Адресно помогут собрать детей в школу бедным россиянам.

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Об этом рассказала представитель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью «Парламентской газете».

В прошлом году деньги выплатили из-за того, что люди по несколько месяцев не выходили на работу, многие потеряли доход. В этом году ситуация другая и большинство российских семей останутся без выплат на сборы в школу. Традиционно они опять положены только многодетным и малоимущим семьям, рассказала депутат.

Если доход семьи не превышает прожиточного минимума в 13919 рублей, то такие семьи получат по 300 рублей на каждого ребенка для покупки канцтоваров.

Сейчас семьи с детьми от 8 до 17 лет имеют право оформить выплаты на каждого ребенка в размере прожиточного минимума в регионе. Получить их можно только, если доход каждого человека в семье не выше этого уровня.

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