📌 Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период: таблица

Для пособий на первого и второго ребенка расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих 6-ти календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.
На первого ребенка пособие платит Соцзащита, на второго — ПФР из маткапитала.
Для пособий на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет, а также выплат беременным расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих 4-ем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.
Смотрите в нашей таблице, доходы за какой период будут учитывать.
Месяц подачи заявления
Расчетный период
Для пособия на детей до 3 лет
Для пособия на детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17 лет, для выплат беременным
Июль 2022
январь 2021 — декабрь 2021
март 2021 — февраль 2022
Август 2022
февраль 2021 — январь 2022
апрель 2021 — март 2022
Сентябрь 2022
март 2021 — февраль 2022
май 2021 — апрель 2022
Октябрь 2022
апрель 2021 — март 2022
июнь 2021 — май 2022
Ноябрь 2022
май 2021 — апрель 2022
июль 2021 — июнь 2022
Декабрь 2022
июнь 2021 — май 2022
август 2021 — июль 2022
Январь 2023
июль 2021 — июнь 2022
сентябрь 2021 — август 2022
Февраль 2023
август 2021 — июль 2022
октябрь 2021 — сентябрь 2022
Март 2023
сентябрь 2021 — август 2022
ноябрь 2021 — октябрь 2022
Апрель 2023
октябрь 2021 — сентябрь 2022
декабрь 2021 — ноябрь 2022
Май 2023
ноябрь 2021 — октябрь 2022
январь 2022 — декабрь 2022
Отметим, что и нулевого дохода тоже должно соблюдаться применительно к расчетному периоду. Пример применения этого правила смотрите здесь.