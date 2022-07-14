📌 Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период: таблица

Для пособий на первого и второго ребенка расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих 6-ти календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

На первого ребенка пособие платит Соцзащита, на второго — ПФР из маткапитала.

Для пособий на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет, а также выплат беременным расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих 4-ем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Смотрите в нашей таблице, доходы за какой период будут учитывать.

Месяц подачи заявления Расчетный период Для пособия на детей до 3 лет Для пособия на детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17 лет, для выплат беременным Июль 2022 январь 2021 — декабрь 2021 март 2021 — февраль 2022 Август 2022 февраль 2021 — январь 2022 апрель 2021 — март 2022 Сентябрь 2022 март 2021 — февраль 2022 май 2021 — апрель 2022 Октябрь 2022 апрель 2021 — март 2022 июнь 2021 — май 2022 Ноябрь 2022 май 2021 — апрель 2022 июль 2021 — июнь 2022 Декабрь 2022 июнь 2021 — май 2022 август 2021 — июль 2022 Январь 2023 июль 2021 — июнь 2022 сентябрь 2021 — август 2022 Февраль 2023 август 2021 — июль 2022 октябрь 2021 — сентябрь 2022 Март 2023 сентябрь 2021 — август 2022 ноябрь 2021 — октябрь 2022 Апрель 2023 октябрь 2021 — сентябрь 2022 декабрь 2021 — ноябрь 2022 Май 2023 ноябрь 2021 — октябрь 2022 январь 2022 — декабрь 2022

Отметим, что и нулевого дохода тоже должно соблюдаться применительно к расчетному периоду. Пример применения этого правила смотрите здесь.