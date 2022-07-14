Детские пособия

📌 Для пособий на детей до 3 лет и от 3 до 17 лет применяют разный расчетный период: таблица

Для права на детские пособия, которые платит ПФР, надо иметь низкий доход. Но в расчет берут не ваш нынешний заработок. Учитывают доход, который был более года назад. Расчетный период зависит от вида пособия.

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Для пособий на первого и второго ребенка расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих 6-ти календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

На первого ребенка пособие платит Соцзащита, на второго — ПФР из маткапитала.

Для пособий на детей с 3 до 7 лет и с 8 до 17 лет, а также выплат беременным расчетный период — это 12 календарных месяцев, предшествующих 4-ем календарным месяцам перед месяцем подачи заявления.

Смотрите в нашей таблице, доходы за какой период будут учитывать.

Месяц подачи заявления

Расчетный период

Для пособия на детей до 3 лет

Для пособия на детей с 3 до 7 лет, с 8 до 17 лет, для выплат беременным

Июль 2022

январь 2021 — декабрь 2021

март 2021 — февраль 2022

Август 2022

февраль 2021 — январь 2022

апрель 2021 — март 2022

Сентябрь 2022

март 2021 — февраль 2022

май 2021 — апрель 2022

Октябрь 2022

апрель 2021 — март 2022

июнь 2021 — май 2022

Ноябрь 2022

май 2021 — апрель 2022

июль 2021 — июнь 2022

Декабрь 2022

июнь 2021 — май 2022

август 2021 — июль 2022

Январь 2023

июль 2021 — июнь 2022

сентябрь 2021 — август 2022

Февраль 2023

август 2021 — июль 2022

октябрь 2021 — сентябрь 2022

Март 2023

сентябрь 2021 — август 2022

ноябрь 2021 — октябрь 2022

Апрель 2023

октябрь 2021 — сентябрь 2022

декабрь 2021 — ноябрь 2022

Май 2023

ноябрь 2021 — октябрь 2022

январь 2022 — декабрь 2022

Отметим, что и нулевого дохода тоже должно соблюдаться применительно к расчетному периоду. Пример применения этого правила смотрите здесь.

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