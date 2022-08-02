Информационные технологии

Штрафы за утечку личных данных появятся в 2022 году. Золотую середину будут искать чиновники и бизнес

Минцифры доработает законопроект об оборотных штрафах за утечку данных в августе. Мнение бизнеса тоже учтут.

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на беседу в кулуарах экспертной сессии Центра стратегических разработок (ЦСР) с главой департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимиром Бенгиным.

Законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных будет дорабатываться совместно с IT-отраслью, чтобы найти «золотую середину», которая устроит и чиновников, и предпринимателей.

 Документ будет передан в Госдуму к началу осенней сессии Госдумы.
 

Бенгин напомнил, что первым вопрос о необходимости введения жесткой ответственности за утечки данных подняло именно Минцифры. Но ведомство не хочет вводить «драконовские меры», поскольку они не дают развиваться IT-отрасли.

Минцифры предложило ранее вести большие оборотные штрафы для компаний, допустивших утечку персональных данных.

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