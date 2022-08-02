Telegram грозит штраф в 4 млн рублей. Компанию обвиняют в отказе удалить запрещенный контент

Об этом сообщает ТАСС после беседы с представителем 422-ого Мирового судебного участка Москвы.

На мессенджер Telegram составили протокол об административном правонарушении за отказ от удаления запрещенного в России контента. За это нарушение предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб.

«В отношении Telegram Messenger Inc. в суд поступил протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КОАП РФ», - подтвердили в суде.

Telegram уже неоднократно штрафовали за отказ удалить запрещенный контент. Так, в феврале компания выплатила штрафы по трем исполнительным производствам. Общая сумма взыскания составила 11 млн руб.

Кстати, у «Клерка» в Телеграме тоже есть интересные каналы: