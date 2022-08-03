Декларацию по НДС надо сдавать электронно по ТКС. Сдать бесплатно через сайт ФНС нельзя

Разъяснения дает ФНС в письме от 28.07.2022 № ЗГ-2-26/1031@.

В ряде случаев декларацию по НДС можно сдать на бумаге (налоговые агенты, неплательщики НДС).

Но в общем случае сдавать надо электронно и сервис ФНС для такой электронной сдачи не подходит.

Дело в том, что при отправке по ТКС оператор ЭДО формирует документ «Подтверждение даты отправки» (ПДО), который содержит дату и время отправки документа в ИФНС. Это очень важно.

Иногда в последние дни декларационной компании могут быть проблемы с обработкой деклараций. Ее могут принять поздно. Но если у компании есть ПДО, штрафа не будет.

Операторы ЭДО гарантированно доставят декларацию, отмечает ФНС.

А сервис ФНС не может обеспечить весь комплекс мероприятий по взаимодействию налогоплательщиков и налоговиков по части НДС. К тому же сервис может быть временно недоступен, в том числе в самый ответственный момент.

В общем, ФНС против того, чтобы в НК прописали еще один способ сдачи декларации по НДС — через сайт ФНС.

Сдавать ее надо только по ТКС. Да, это не бесплатно. Но цены устанавливают операторы ЭДО. ФНС тут ни причем.