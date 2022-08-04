👨Деньги из маткапитала теперь можно использовать, чтобы оплатить образование от ИП

Документ публикует интернет-портал правовой информации.
Поскольку индивидуальные предприниматели чаще всего открывают кружки и секции для дошкольников, то возможность оплатить за такие услуги из маткапитала сделает дошкольное образование более доступным, особенно для многодетных семей. Об этом сообщили в Госдуме.
Родители смогут использовать средства материнского капитала и на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями.
Мера будет действовать при наличии лицензий у таких владельцев образовательных площадок.
А еще маткапиталом можно погасить ипотеку без визита в ПФР. Вырастет маткапитал к 2025 году.