📊Инвестдайджест. На рынке затишье, акции и рубль дрейфуют на месте

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги снижением в 0,63%. Инвесторы реагировали на новые санкции: в SDN-список попал ММК, и его акции упали в цене на 9,3%. Бумаги НЛМК и Северстали на фоне этой новости также подешевели — соответственно на 3,8% и 4,0%. Зато американские индексы в среду уверенно прибавляли.

🇷🇺 Торги в среду доллар-рубль завершились на уровне 60,6. Торговая активность при этом была значительно ниже среднего. Как считают аналитики SberCIB Investment Research, рубль останется вблизи 60,5 за доллар.

🛢 4 августа котировки Brent держатся вблизи отметки $97 за баррель. Сегодня котировки смогут частично отыграть понесенные накануне потери и приблизиться к $98,5 за баррель.

💼 Накануне доходности ОФЗ незначительно повысились - на 1–5 б. п. После завершения торгов Росстат сообщил о сохранении нетипично сильной для начала августа дефляции в России: с 23 июля по 1 августа цены снизились на 0,14%.

Поматериалам СберИнвестиции