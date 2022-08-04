Получить отсрочку или рассрочку инвестиционного налогового кредита можно будет онлайн

Новый приказ ФНС, который сейчас находится на рассмотрении, утверждает 10 новых форм:
- Решение о предоставлении отсрочки/рассрочки по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, срок уплаты которых еще не наступил (Приложение 1).
- Решение о предоставлении инвестиционного налогового кредита (Приложение 2).
- Заявление о предоставлении отсрочки/рассрочки инвестиционного налогового кредита (Приложение 3).
- Решение о временном приостановлении уплаты суммы задолженности по налогам, сборам и страховым взносам (Приложение 4).
- Заявление о поручительстве/залоге (Приложение 5).
- Решение о приостановлении срока принятия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) (Приложение 6).
- Решение об оставлении без рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки (Приложение 7).
- Уведомление о невступлении решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) в силу (Приложение 8).
- Решение о досрочном прекращении отсрочки (рассрочки)1 по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов задолженности суммы отрицательного сальдо (Приложение 9).
- Заявление о досрочном исполнении решения о предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) (Приложение 10).
А нам интересно узнать ваше мнение.
Куда подавать заявление о рассрочке налогового кредита?
Все зависит от суммы инвестиционного налогового кредита:
- менее 10 млн рублей — в УФНС по месту нахождения;
- больше 10 млн рублей — в МИ ФНС по управлению долгом.
Стоит отметить, что если сумма рассрочки более 1 млрд рублей, то решение принимает МИ ФНС по управлению долгом только после согласования с ФНС.
Какие документы надо представить в ФНС
- Заявление по установленной форме.
- Документы, подтверждающие наличие как минимум одного основания для получения инвестиционного налогового кредита.
- Бизнес-план или справку о выполнении особо важного или оборонного заказа.
Налоговики должны ответить компании о своем решении в течение 5 рабочих дней. Срок могут продлить еще на 20 дней при условии запроса дополнительной информации.
Напоминаем, инвестиционный налоговый кредит — это изменение срока уплаты налога, с последующей уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Можно взять по налогу на прибыль и региональным налогам. Срок предоставления — от одного до десяти лет (ст. 66 НК).