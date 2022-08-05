📊Инвестдайджест. На торгах в Москве затишье, рубль остается на месте до конца недели

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги в четверг небольшим падением на 0,35%. Лидерами роста вновь стали расписки HeadHunter, прибавившие 26,0%. Американские индексы в основном незначительно снизились. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией июльского отчёта по рынку труда в США.

🇷🇺 Рубль практически не отреагировав на снижение мировых цен на нефть. По итогам дня пара доллар - рубль закрылась на отметке 60,3. В пятницу рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60–61 за доллар.

🛢 Утром котировки Brent постепенно восстанавливают вчерашние потери, пытаясь удержаться вблизи $94,5 за баррель. Если показатели отчёта по рынку труда США за июль окажутся хорошими, котировки вырастут до $97 за баррель.

💼 Рынок госдолга в четверг отыгрывал сохранение дефляции в России — доходности преимущественно снизились на 1–5 б. п., при этом объёмы торгов превысили средние уровни последних недель.

По материалам СберИнвестиции