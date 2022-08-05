Инвестиции

📊Инвестдайджест. На торгах в Москве затишье, рубль остается на месте до конца недели

Из-за отсутствия негативных новостей динамика на рынке и валютных торгах, скорее всего, останется на уровне четверга.

Версия для печати

📊 Индекс МосБиржи закрыл торги в четверг небольшим падением на 0,35%. Лидерами роста вновь стали расписки HeadHunter, прибавившие 26,0%. Американские индексы в основном незначительно снизились. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией июльского отчёта по рынку труда в США.

🇷🇺 Рубль практически не отреагировав на снижение мировых цен на нефть. По итогам дня пара доллар - рубль закрылась на отметке 60,3. В пятницу рубль, скорее всего, останется в диапазоне 60–61 за доллар.

🛢 Утром котировки Brent постепенно восстанавливают вчерашние потери, пытаясь удержаться вблизи $94,5 за баррель. Если показатели отчёта по рынку труда США за июль окажутся хорошими, котировки вырастут до $97 за баррель.

💼 Рынок госдолга в четверг отыгрывал сохранение дефляции в России — доходности преимущественно снизились на 1–5 б. п., при этом объёмы торгов превысили средние уровни последних недель.

По материалам СберИнвестиции

Акция! Сэкономьте 40% сегодня!

Получите доступ в базу «Клерк.Премиум» — в которую включены и собраны самые актуальные и полезные материалы для каждого бухгалтера за 2022 год:
✔ 42 онлайн-курса;
✔ 400+ чек-листов;
✔ 342 вебинара;
✔ Бесплатные консультации и разборы от лучших экспертов страны!

Все о налогах, учете, проверках и оптимизации. Это выгодно и удобно, убедитесь сами!

Оформите сейчас подписку со скидкой 40% — за 14 880 ₽ в год. Укажите ваши данные ниже и нажмите «отправить» — расскажем подробнее.

Расчетный счет

Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Благодаря развитой и надежной банковской системе Объединенные Арабские Эмираты называют «средневосточной Швейцарией». Разбираемся, какие требования предъявляют финансовые организации для открытия счета в Дубае для резидентов и нерезидентов, можно ли оформить счет дистанционно и какие документы запрашивают банки.

Инструкция для бизнеса: как открыть банковский счет в Дубае

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Карьера бухгалтера

На «Клерке» разместили вакансию ведущего бухгалтера в Авито. Требуют начало рабочего дня согласовывать с руководством и обещают психолога и массажиста

От соискателя на вакансию ведущего бухгалтера (Методология) ожидают опыт работы методологом, аттестат Проф. бухгалтера и диплом DipIFR, владения инструментами менеджмента, а также выстраивания, внедрения и оптимизации бизнесс- процессов.

Читать еще